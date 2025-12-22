IN EVIDENZA

Veneto, Stefani "Legge sui caregiver può cambiare la vita a tanti cittadini"

Dic 22, 2025


VENEZIA (ITALPRESS) – “Io ho lanciato la sfida al Consiglio regionale di approvare entro breve termine la proposta di legge sui caregiver, che è una proposta di legge che tra l’altro io avevo presentato appena 25enne in Parlamento. e che può cambiare la vita a più di un veneto su quattro, perché più di un Veneto su quattro assiste un familiare e c’è bisogno di fare nei loro confronti dei piccoli grandi passi che possono davvero migliorare la vita a tantissimi nostri cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, a margine della conferenza stampa di auguri per il Natale.

