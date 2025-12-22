IN EVIDENZA

PetNews Magazine – 22/12/2025

Di

Dic 22, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv:
– Cani, una garanzia per il benessere dell’uomo
– Velocità e accuratezza sono fondamentali per procurarsi il cibo
– Gatti, cura e pazienza per aiutarli ad adattarsi in una nuova casa
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Pellegrino “Bello condividere con Fontana ruolo di portabandiera”

Dic 22, 2025
IN EVIDENZA

Arianna Fontana “Un onore essere portabandiera, dà una grande carica”

Dic 22, 2025
IN EVIDENZA

Lagalla “Il 2025 anno positivo per il Sud e Palermo non ha fatto peggio”

Dic 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ue, Moratti “La revisione del Green Deal è una battaglia vinta”

Dic 22, 2025
TOP NEWS

Milano-Cortina alle porte, Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

Dic 22, 2025
TOP NEWS

Pnrr, Foti “Spesa in costante crescita, al 30 novembre superati i 101 miliardi”

Dic 22, 2025
TOP NEWS

Accordo Kia Italia-Federgolf, supporto alla mobilità nel settore paralimpico

Dic 22, 2025