Valditara “Onorare la bandiera italiana nelle scuole”

Gen 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “All’indomani della ricorrenza del 7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera istituita con la legge 31 dicembre 1996, n.671 per celebrare la nascita del Tricolore e promuovere nelle comunità scolastiche la conoscenza dei valori fondativi della Repubblica, si richiama l’attenzione sull’importanza della bandiera italiana quale simbolo di unità di tutti gli italiani e segno distintivo dell’identità della nostra Nazione. È fondamentale che gli studenti conoscano la storia e il valore costituzionale del Tricolore, come previsto, peraltro, dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in una circolare inviata ai dirigenti degli uffici scolastici regionali e degli istituti.

(Fonte video: Ministero dell’Istruzione e del Merito)

