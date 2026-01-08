Attualità Economia IN EVIDENZA

Meloni: “Disoccupazione mai così bassa, avanti su questa strada”

Di

Gen 8, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Gli ultimi dati Istat confermano un segnale importante: la disoccupazione scende ai livelli più bassi mai registrati dall’inizio delle rilevazioni e, su base annua, l’occupazione continua a crescere. Sono risultati che parlano del lavoro quotidiano di imprese, lavoratori e professionisti, e dello sforzo comune per rendere il sistema produttivo italiano più solido e competitivo, anche in un contesto complesso”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il Governo continuerà a fare la propria parte per sostenere chi crea lavoro, investe e produce valore, rafforzando le politiche per l’occupazione e guardando con determinazione al futuro. Avanti su questa strada”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Economia IN EVIDENZA

Difesa, Giorgetti: “Con l’aumento della spesa, nessuna rinuncia a priorità sociali”

Gen 8, 2026
IN EVIDENZA

Valditara “Onorare la bandiera italiana nelle scuole”

Gen 8, 2026
Attualità Cronaca Video

Napoli: truffe agli anziani, 7 arresti

Gen 8, 2026

Ti sei perso...

Attualità Economia IN EVIDENZA

Difesa, Giorgetti: “Con l’aumento della spesa, nessuna rinuncia a priorità sociali”

Gen 8, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Meloni: “Disoccupazione mai così bassa, avanti su questa strada”

Gen 8, 2026
IN EVIDENZA

Valditara “Onorare la bandiera italiana nelle scuole”

Gen 8, 2026
Attualità Cronaca Video

Napoli: truffe agli anziani, 7 arresti

Gen 8, 2026