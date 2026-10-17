IN EVIDENZA

Usa, Zampolli “Trump? Un amico, è solo scaduto il mio mandato…”

Di

Ott 17, 2026


WASHINGTON D.C. (ITALPRESS) – “E’ solo scaduto il mio mandato. Il mio mandato era di un anno, siamo riusciti a prolungarlo fino un anno e sei mesi. Non era per sempre… Per il resto lasciamo parlare la stampa…” Così l’ambasciatore Paolo Zampolli, ex inviato speciale di Donald Trump, risponde al direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piraneo, durante il talk “Ve la do io l’America: il rapporto tra Trump e l’Italia”, tenutosi a Washington nell’ambito della quarta edizione degli Italpress Awards dell’agenzia di stampa Italpress. “Servire il presidente degli Stati Uniti è stato per me il prestigio più grande al mondo”, ha aggiunto Zampolli, confermando la sua amicizia con Trump.
abr/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Centrodestra, Mulè “Sciogliere i nodi, è tempo di annunciare le candidature”

Ott 17, 2026
IN EVIDENZA

Scontri al corteo a Milano, fiamme su strada e saccheggiato un negozio di scarpe

Ott 17, 2026
IN EVIDENZA

Mulè “Se la politica sbaglia a scegliere uomini deve assumersene responsabilità”

Ott 17, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Pobega illude il Bologna, l’Inter vince 3-1 in rimonta al Dall’Ara

Ott 17, 2026
IN EVIDENZA

Centrodestra, Mulè “Sciogliere i nodi, è tempo di annunciare le candidature”

Ott 17, 2026
IN EVIDENZA

Scontri al corteo a Milano, fiamme su strada e saccheggiato un negozio di scarpe

Ott 17, 2026
IN EVIDENZA

Mulè “Se la politica sbaglia a scegliere uomini deve assumersene responsabilità”

Ott 17, 2026