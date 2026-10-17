Usa, Zampolli “Trump? Un amico, è solo scaduto il mio mandato…”





WASHINGTON D.C. (ITALPRESS) – “E’ solo scaduto il mio mandato. Il mio mandato era di un anno, siamo riusciti a prolungarlo fino un anno e sei mesi. Non era per sempre… Per il resto lasciamo parlare la stampa…” Così l’ambasciatore Paolo Zampolli, ex inviato speciale di Donald Trump, risponde al direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piraneo, durante il talk “Ve la do io l’America: il rapporto tra Trump e l’Italia”, tenutosi a Washington nell’ambito della quarta edizione degli Italpress Awards dell’agenzia di stampa Italpress. “Servire il presidente degli Stati Uniti è stato per me il prestigio più grande al mondo”, ha aggiunto Zampolli, confermando la sua amicizia con Trump.

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