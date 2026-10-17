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Scontri al corteo a Milano, fiamme su strada e saccheggiato un negozio di scarpe

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Ott 17, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Una cinquantina di fermati, diversi incendi appiccati dando alle fiamme i rifiuti, vetrine sfondate e un negozio saccheggiato. È il bilancio, ancora provvisorio, della manifestazione “Italia in piazza”, contro il carovita, che ha portato migliaia di persone nel centro di Milano ed è degenerata in violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dalla Questura, la metà dei fermati è minorenne, mentre non è ancora noto il numero complessivo dei feriti. Tra questi c’è sicuramente una poliziotta rimasta ferita durante le tensioni.

col5/mca3

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