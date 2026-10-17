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Centrodestra, Mulè “Sciogliere i nodi, è tempo di annunciare le candidature”

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Ott 17, 2026


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il tempo è adesso, l’ho detto e lo ripeto: vale per Palermo, vale per la Sicilia, vale per Milano, vale per Roma, vale per Napoli. Il centrodestra non può arrivare a ridosso delle elezioni tre o quattro mesi prima, perché il tempo è ora, sia che si voti a maggio, sia che si voti a settembre: si sciolgano i nodi, adesso, al tavolo nazionale negli equilibri che la coalizione deve avere, ma adesso i candidati devono essere annunciati. Vale, lo ripeto, per le grandi città – Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo – vale anche per la Regione Siciliana”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, intervistato dal vicedirettore de La Sicilia, Mario Barresi, durante il talk “Sicilia, la maledizione della Grande Bellezza”, organizzato a Washington nell’ambito della quarta edizione degli Italpress Awards dell’agenzia di stampa Italpress. abr/gsl

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