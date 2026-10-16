IN EVIDENZA

Usa, Baiocchi Di Silvestri (Intesa Sanpaolo) “Focus su infrastrutture digitali”

Di

Ott 16, 2026


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’impegno di Intesa Sanpaolo è quello di supportare le iniziative nel settore delle infrastrutture digitali attraverso le nostre principali competenze: la finanza di progetto, il corporate lending e, naturalmente, una volta che i progetti entrano nella fase operativa, l’intermediazione sui mercati dei capitali, attraverso emissioni obbligazionarie e strutture di ABS”. Lo ha detto Nicola Baiocchi Di Silvestri, Country Manager Americas e Managing Director di Intesa Sanpaolo, a margine del lancio dello U.S.-Italy Trusted Tech Accelerator, l’iniziativa presentata all’Ambasciata d’Italia a Washington.
xp6/mrv/mgg/azn

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 17 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 16, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Usa, Cimmino (Confindustria) “Innovazione e asse transatlantico per le imprese”

Ott 16, 2026
IN EVIDENZA

Energia, Meloni “Chiusa la trattativa con la Ue, contenta del risultato”

Ott 16, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, al via quinto Congresso di archeologia cinese nello Shanxi

Ott 16, 2026
IN EVIDENZA

Usa, Baiocchi Di Silvestri (Intesa Sanpaolo) “Focus su infrastrutture digitali”

Ott 16, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 17 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 16, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, spesa per ricerca e sviluppo in aumento dell’8,2% nel 2025

Ott 16, 2026