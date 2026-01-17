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Università, De Gennaro (Gdf) “Dal 2024 bloccato un milione di borse di studio”

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Set 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Siamo al fianco del Ministero dell’Università perché il controllo della spesa pubblica, insieme al controllo
delle entrate, è uno dei compiti prioritari della GdF. I risultati” della collaborazione con il MUR “sono stati ragguardevoli con milioni di recuperi rispetto a borse di studio erogate e con circa un milione di borse di studio che sono state bloccate prima dell’erogazione. Questo è il risultato più importante perché significa riuscire a scoprire frodi e illeciti prima che i fondi pubblici vengano erogati”. Lo afferma il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, in occasione della presentazione del rafforzamento della collaborazione tra MUR e Guardia di Finanza per la tutela del diritto allo studio universitario, tracciando un bilancio dei risultati conseguiti dal suo avvio nel 2024.

xb1/col4/gsl

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