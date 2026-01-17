Letteratura, Reynolds “Riscoperta della narrazione avvantaggia autori italiani”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli autori italiani hanno riscoperto negli ultimi anni la narrazione e la trama, un tratto “che non può che avvantaggiare i libri italiani”. Lo ha dichiarato Michael Reynolds, executive publisher di Europa Editions, intervistato dall’agenzia Italpress in occasione della conferenza “Out of Italy – Recent Trends in Italian Literature and the Publication and Promotion of Italian Authors in the United States”, organizzata dall’Istituto italiano di cultura a New York.

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(Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)