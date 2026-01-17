Università, Bernini “Insieme alla Gdf contro le truffe sulle borse di studio”

ROMA (ITALPRESS) – Il bilancio della collaborazione “con la Gdf è straordinario. Crediamo molto nel diritto allo studio” e grazie a
questa collaborazione “migliaia di ragazze e ragazzi sono riusciti ad ottenere quello che meritavano, ma che qualcuno aveva sottratto facendo delle truffe. La stessa cosa stiamo chiedendo di fare per i 63.220 posti letto che abbiamo predisposto per il bando Pnrr perché vengano gestiti in maniera corretta, perché come sempre quel 30% di diritto allo studio che garantisce 2.000 posti letto gratuiti vengano erogati nella maniera più corretta”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in occasione della presentazione del rafforzamento della collaborazione tra MUR e Guardia di Finanza per la tutela del diritto allo studio universitario, ricordando che nel Cdm di ieri “sono state incrementate le borse di studio con 288 milioni”.
questa collaborazione “migliaia di ragazze e ragazzi sono riusciti ad ottenere quello che meritavano, ma che qualcuno aveva sottratto facendo delle truffe. La stessa cosa stiamo chiedendo di fare per i 63.220 posti letto che abbiamo predisposto per il bando Pnrr perché vengano gestiti in maniera corretta, perché come sempre quel 30% di diritto allo studio che garantisce 2.000 posti letto gratuiti vengano erogati nella maniera più corretta”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in occasione della presentazione del rafforzamento della collaborazione tra MUR e Guardia di Finanza per la tutela del diritto allo studio universitario, ricordando che nel Cdm di ieri “sono state incrementate le borse di studio con 288 milioni”.
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