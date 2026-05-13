UniPa, Mazzola “Incremento del 14% di iscritti alle lauree magistrali”





PALERMO (ITALPRESS) – “La giornata di oggi è molto importante perché sicuramente raccogliamo anche i risultati del lavoro degli ultimi anni. Quest’anno abbiamo avuto un incremento del 14% degli iscritti alle lauree magistrali, e che nel cumulo dei quattro anni rasenta ormai il quaranta percento. Questo per dire che il lavoro svolto ha dato i suoi risultati. È importante anche perché occorre orientare i ragazzi, verso le opportunità che Unipa può dare, che sono tante, perché noi abbiamo quasi ottanta corsi di laurea magistrale, ventidue corsi in lingua inglese, alcuni dei quali sono anche fatti insieme ad università straniere. Quindi, i ragazzi stando a Palermo possono comunque avere delle opportunità. Abbiamo delle iniziative anche molto interessanti che si sono sviluppate nell’ultimo anno, cioè i tirocini pagati per studenti di lauree magistrali, l’Erasmus italiano, abbiamo circa una cinquantina, sessantina di accordi con altre università italiane e vorrei dire, eh, molto interessante è anche la possibilità di mandare ragazzi presso università estere. Lo spirito è quello di offrire il massimo ai nostri ragazzi per evitare la possibilità che questi ragazzi proseguano fuori”. Così Fabio Mazzola, Prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione, a margine della presentazione del “Welcome Day delle Lauree Magistrali 2026”, giornata di orientamento dedicata all’offerta formativa dei Corsi di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi di Palermo per l’Anno Accademico 2026/2027. xd6/vbo/mca3