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Italy on Madison riporta il Made in Italy nel cuore di New York

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Mag 13, 2026


NEW YORK (ITALPRESS) – A Manhattan si sono aperti ufficialmente quattro giorni dedicati alla creatività, allo stile e all’innovazione italiana con il ritorno di Italy on Madison, l’evento organizzato dall’Italian Trade Agency che per la sua quarta edizione porta oltre 200 marchi del Made in Italy a New York. La townhouse nell’Upper East Side ospiterà fino al 15 maggio installazioni, degustazioni, workshop, incontri, performance e presentazioni dedicate ai settori della moda, del design, del beauty, del food, del vino e del wellness, sotto il tema “Italy Takes the Stage”.
xo9/mgg/gtr
(Video e interviste di Stefano Vaccara)

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