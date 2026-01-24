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Underwater, Italia e Belgio rafforzano la cooperazione

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Set 24, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Un fatturato complessivo di 30,5 miliardi di euro, un valore aggiunto pari a 7,3 miliardi e l’impiego di 63.458 addetti altamente specializzati. Sono i numeri del settore Underwater italiano in vetrina a Ostende, a pochi chilometri da Bruxelles, dove si è celebrata una cooperazione tecnologica e industriale tra Italia e Belgio con l’obiettivo di future linee di collaborazione nei comparti della difesa, delle tecnologie dual-use e dell’economia del mare.

xf4/sat/azn

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