Onu, Tajani “Italia protagonista, opposizione critica per criticare”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’opposizione critica per criticare. Non c’era il cancelliere tedesco Merz, c’era il ministro degli Esteri. Se il governo italiano decide di avere il vicepresidente del Consiglio che qualche esperienza di politica internazionale ce l’ha, vuol dire che c’erano le buone ragioni per farlo. Ma questo non significa che noi non siamo attenti o il presidente del Consiglionon è attento”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York, rispondendo a una domanda sulle critiche delle opposizioni per l’assenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Assemblea Generale dell’Onu.

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