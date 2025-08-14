Un Piano da 9 miliardi per guidare la transizione ecologica





ROMA (ITALPRESS) – Un Piano Sociale per il Clima da 9,3 miliardi di euro per accompagnare la transizione ecologica dell’Italia mettendo al centro le persone. È questo l’obiettivo del documento strategico predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il Piano, realizzato con il supporto di un Gruppo Tecnico di Lavoro e in stretta sinergia con tutte le amministrazioni coinvolte, rappresenta una risposta del Governo alle sfide della transizione cl imatica, garantendo equità sociale, sostegno alle fragilità, sviluppo territoriale e innovazione. Il Piano si articola in quattro grandi misure – due sul fronte dell’edilizia e due su quello della mobilità. Nel dettaglio: 3,2 miliardi di euro andranno alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica in classe F e G e di quelli di proprietà delle microimprese vulnerabili, da cui si attende, complessivamente, un risparmio di circa 250 milioni annui; 1,3 miliardi di euro saranno destinati a ll’ampliamento del Bonus Sociale Gas Plus; 3 miliardi finanzieranno lo sviluppo di servizi di mobilità pubblica e hub di prossimità nelle aree svantaggiate; 1,74 miliardi saranno dedicati alla misura “Il Mio Conto Mobilità”, con portafogli digitali per il trasporto pubblico rivolti alle persone in condizione di povertà dei trasporti.

