IN EVIDENZA

Ulivieri “Ipotesi commissariamento fa paura, sostegno totale per Malagò”

Di

Set 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’eventuale commissariamento della Figc “mi preoccupa, la nostra posizione è di sostegno a Malagò. Il commissariamento ci fa paura perché vorrebbe dire andare contro quella che è stata la democrazia all’interno di questa Federazione”. Lo ha detto il presidente Aiac, Renzo Ulivieri, a margine del Consiglio Figc, commentando i possibili strascichi del caso tesseramento che coinvolge il numero 1 della Federcalcio, Giovanni Malagò. Quest’ultimo “è stato eletto attraverso un voto democratico e non va dimenticato. Se se ne fa una questione formale si sbaglia. Il nostro sostegno a Malagò è totale e lo sarà fino alla fine”, conclude Ulivieri.
(ITALPRESS).
mec/ari/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sala “Mia opposizione intitolazione Malpensa a Berlusconi è di natura politica”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Marani “Il commissariamento è sempre una sconfitta per lo sport”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

A 11 anni è campionessa mondiale di scacchi

Set 25, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

All’Ismett di Palermo esperti da tutta Italia a confronto sui trapianti cardiaci

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Sala “Mia opposizione intitolazione Malpensa a Berlusconi è di natura politica”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Marani “Il commissariamento è sempre una sconfitta per lo sport”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Ulivieri “Ipotesi commissariamento fa paura, sostegno totale per Malagò”

Set 25, 2026