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Uil, Bombardieri “Ambizione di diventare il primo sindacato del Paese”

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Lug 4, 2026


PADOVA (ITALPRESS) – “Noi siamo pronti a misurarci e penso che un sindacato come il nostro debba avere l’ambizione di poter diventare il primo sindacato in questo Paese. Questo significa aumentare gli iscritti nel settore privato, significa avere la capacità di rappresentare ancora di più i problemi e le persone, significa avere la capacità di rappresentare aree del Paese che in questo momento forse non rappresentiamo abbastanza, penso ai pensionati. Un sindacato confederale, che è il sindacato delle persone, non fa soltanto una lotta in fabbrica, ma lotta per i diritti civili, per i diritti sociali, e quindi credo che sia corretto avere l’ambizione di diventare il primo sindacato in questo Paese”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del XIX Congresso nazionale della Uil.

xb1/col4/mca3

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