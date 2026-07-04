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Uil, Bombardieri “Lavoro, taglio tasse e IA tra le sfide del futuro”

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Lug 4, 2026


PADOVA (ITALPRESS) – “Tra le sfide per il futuro c’è l’intelligenza artificiale, con la necessaria attenzione da dare a questa grande rivoluzione, da portare sui tavoli del confronto con la politica, il governo e con le nostre controparti. C’è la necessità di ridiscutere la tassazione sulle Regioni e sui Comuni, a settembre cominceremo un giro nel Paese per chiedere di discutere di questo: bisogna ridurre le tasse, bisogna dare più soldi in busta paga e alle pensioni. Poi le battaglie di sempre: lotta alla precarietà, la previdenza, una discussione su quale sarà il welfare nei prossimi anni”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del XIX Congresso nazionale della Uil. “Apriremo una serie di discussioni con le nostre controparti e con il governo per un eventuale nuovo accordo sulle politiche industriali. Ci sono tanti temi all’ordine del giorno”, aggiunge.

xb1/col4/mca3

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