Ue, Tajani “Deve dialogare con gli Usa e fare salto di qualità”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Se ci sono dei problemi se ne parlerà, perchè i problemi ci stanno sempre. La questione dei dazi sarà un problema generale. L’affronteremo cercando di spiegare le nostre ragioni. Se l’Europa diventa politicamente più forte, magari diventa più credibile. Siamo europei abbiamo le capacità, il coraggio, di fare alcune scelte, di cambiare alcune cose, avere il coraggio di fare un salto di qualità, non arroccarsi in difesa, accettare se c’è una sfida da parte americana e dire noi siamo in grado di vincerla questa sfida”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al termine del Consiglio Esteri a Bruxelles.

xf4/ads/gtr