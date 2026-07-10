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Ue, Procaccini “Opportuno allentare regole di bilancio per favorire crescita”

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Lug 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’Unione europea si è autoimposta dei dazi in passato attraverso, in particolare, questo esperimento di ingegneria sociale e politica chiamato Green Deal e questo pesa sulla competitività e sulla crescita. Se necessario è opportuno allentare le regole di bilancio per favorire la crescita, perché alla fine quello è l’obiettivo finale: non tenere semplicemente i conti in ordine, ma far evolvere le nostre società”. Lo ha detto Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, a margine del seminario ECR-FdI “La forza dei territori – Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, in corso a Roma.

xc7/col4/azn

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