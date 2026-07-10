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Legge elettorale, Donzelli “Voto fuorisede realizzabile con centrodestra”

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Lug 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La maggioranza ha presentato l’emendamento per gli studenti fuori sede, “spero che tutte le opposizioni siano pronte anche a firmare l’emendamento per poterlo approvare con il consenso di tutta l’Aula”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, a margine del seminario ECR-FdI “La forza dei territori – Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, in corso a Roma. “Faccio i miei complimenti a Fabio Roscani che, insieme agli altri ragazzi dei movimenti giovanili del centrodestra, ha elaborato questo emendamento. È una proposta secondo me realizzabile. Poi sarà il Parlamento liberamente a scegliere, però finora tante volte sul tema del voto fuori sede c’era stata molta demagogia, tante proposte che non potevano essere realizzate e che servivano solo a fare polemica o campagne mediatiche”, sottolinea.

xc7/col4//azn

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