Iran, Grimaldi “No a pedaggio Hormuz, garantire il libero passaggio delle navi”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Transito ad Hormuz tramite un pedaggio? Io credo non sia un’ipotesi accettabile. Non vanno alzati pedaggi, mura e quant’altro, si tratta di acque internazionali in buona parte. Quindi mi auguro che non sia così”. Lo dice Emanuele Grimaldi, ceo di Grimaldi Group, parlando con i giornalisti alle Gallerie d’Italia a Napoli, a margine della presentazione del 13esimo rapporto sull’economia marittima italiana a cura di Srm e Intesa Sanpaolo. Secondo Grimaldi non va “assolutamente” toccato “il libero scambio, il libero passaggio delle navi e il commercio estero” anche in un periodo in cui “le tensioni internazionali non sono mai state così forti, ci sono grandi rischi geopolitici e purtroppo è difficile pure controllare alcune derive, Hezbollah, Houthi, che ci sono”.

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