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Ue, Maran “Sul Market Stability Reserve la maggioranza ha tenuto”

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Set 16, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il Market Stability Reserve è il primo atto della riforma dell’ETS, quindi comunque ci saranno numerosi atti che vanno ancora in Parlamento, e anche su questo abbiamo chiuso il lavoro del Parlamento, ma adesso inizia la discussione con il Consiglio, che ha votato un provvedimento un po’ diverso, quindi ci sarà ancora da dibattere. Però intanto è importante che sul primo voto abbiamo dimostrato una tenuta di quella che è la maggioranza europea: socialisti, popolari e Renew, è il modo con cui dobbiamo procedere se vogliamo fare in modo che l’ETS vada avanti”. Lo afferma l’eurodeputato del Partito Democratico Pierfrancesco Maran, a margine della sessione plenaria di Strasburgo.

xf4/sat/gsl

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