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Ex Ilva, Pecoraro Scanio “Il Governo garantisca salute e lavoro”

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Set 16, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “Non possono essere i lavoratori di Taranto a pagare il prezzo di anni di errori, ritardi e scelte sbagliate. La tutela della salute e la salvaguardia dell’occupazione devono procedere insieme e il Governo ha il dovere di intervenire direttamente per garantire entrambe”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, promotore della Rete EcoDigital ed ex Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, commentando gli sviluppi giudiziari relativi all’ex Ilva.

fsc/mca2
(Fonte video: Fondazione UniVerde)

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