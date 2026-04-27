Ue, Gentiloni “Se la crisi si aggrava condizioni per sospendere patto stabilità”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il patto di stabilità ha le sue regole. Sono convinto che se la crisi si aggravasse seriamente ci sarebbero anche le condizioni per sospenderne l’attuazione. Lo facemmo durante la crisi del Covid. Per fortuna non siamo ancora a quel livello, ma non escludo che nelle prossime settimane si debba arrivare anche a ipotesi di questo genere”. Lo dice l’ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, parlando a Villa Doria D’Angri a Napoli, a margine del suo intervento alla presentazione del libro di Carlo Calenda “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”.

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