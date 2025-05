Ue-Emirati Arabi, al via i negoziati per un accordo di libero scambio

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione europea e gli Emirati arabi uniti hanno formalmente avviato i negoziati per un accordo bilaterale di libero scambio, aprendo la possibilità del primo accordo commerciale globale dell’UE nella regione del Golfo. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, avevano concordato per la prima volta di avviare i negoziati su un accordo di libero scambio il 10 aprile, e in questi giorni il commissario per il Commercio e la sicurezza economica Maros Sefcovic e il ministro degli Emirati Arabi Uniti Thani bin Ahmed Al Zeyoudi hanno concordato una tabella di marcia, con i lavori che dovrebbero iniziare già a giugno. Le prime riunioni delle squadre negoziali si concentreranno sulla riduzione delle tariffe sui beni e sull’agevolazione dei servizi, del commercio digitale e dei flussi di investimenti. I colloqui esamineranno anche i modi per stimolare il commercio in settori strategici, come le energie rinnovabili, l’idrogeno verde e le materie prime critiche. Gli scambi di merci tra l’UE e gli Emirati Arabi Uniti ammontano a 55 miliardi di euro l’anno e quelli di servizi a circa 39 miliardi.

sat/azn