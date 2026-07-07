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Ue, De Meo “La difesa comune è necessità, da Ankara un segnale di coesione Nato”

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Lug 7, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Costruire una politica di difesa europea non è un’opzione, è una necessità per rafforzare ancor di più l’Alleanza Atlantica. Dobbiamo farlo consapevolmente anche partendo dal basso, declinando il concetto di difesa non soltanto in termini militari ma in un concetto molto più ampio di sicurezza”. Lo ha dichiarato Salvatore De Meo, eurodeputato di Forza Italia, commentando le prospettive della cooperazione transatlantica in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Secondo De Meo, le sollecitazioni arrivate dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, vanno accolte con forte senso di responsabilità per consolidare l’asse tra i partner occidentali. L’eurodeputato azzurro ha poi analizzato il peso strategico del prossimo vertice in Turchia e il superamento delle tensioni interne all’Alleanza. “Il vertice di Ankara deve essere un’occasione di confronto, dialogo propositivo e costruttivo, lasciando da parte quelle che possono essere polemiche o delle divergenze che nella loro naturalezza devono però mantenere distante il rapporto di un Occidente sempre più compatto e coeso. Non credo che ci debba essere un’imposizione, ci deve essere una consapevolezza condivisa”.

xf4/col4/mca2

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