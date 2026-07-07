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UniPa, Napoli “Il passaggio da triennale a magistrale è fortemente aumentato”

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Lug 7, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “L’Università deve essere un traino dal punto di vista culturale, sociale, dello sviluppo tecnologico e della creazione di nuova impresa”. Così Enrico Napoli, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Palermo, a margine della conferenza stampa tenuta questa mattina a Palazzo Steri sul bilancio 2025 dell’Ateneo. “Il passaggio dalla triennale alla magistrale è fortemente aumentato e la percentuale di studenti che rimangono qui è molto più alta: questo sicuramente è legato a un problema economico, ma c’è anche una capacità di attrazione dell’ateneo e una reputazione che è cresciuta; gli studenti sono ormai consapevoli che continuare il loro percorso qui non è per nulla limitante”, ha concluso. xd8/vbo/mca1

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