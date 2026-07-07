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UniPa, Midiri “In un anno abbiamo quadruplicato l’utile di bilancio”

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Lug 7, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “In un anno abbiamo quadruplicato l’utile di bilancio. Le motivazioni stanno nel recupero che avevamo avuto nel 2024 con i tagli dei Fondi di finanziamento ordinario e nelle politiche prudenziali che abbiamo tenuto. L’obiettivo ora è coniugare la logica del risparmio e della protezione dei conti con investimenti e possibilità di utilizzare questo denaro come leva di sviluppo per il futuro: abbiamo in campo progettazioni molto avanzate che riguardano in particolare i laboratori di ricerca, ma c’è anche l’idea di avviare un mutuo che permetta di creare tremila nuovi posti nelle aule”. Lo ha detto Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, a margine della conferenza stampa tenuta questa mattina a Palazzo Steri sul bilancio 2025 dell’Ateneo. “Vogliamo aumentare questo senso di appartenenza nei confronti dell’Università, che si traduce nel concetto di ‘restanza’: siamo forse il principale attore di questa in Sicilia, dobbiamo lavorare tutti insieme per invertire il trend e creare fiducia nei ragazzi e sicurezza nelle loro famiglie”, ha aggiunto. xd8/vbo/mca1

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