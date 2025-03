Ue, Barroso “Arrivato momento che Europa pensi a sua difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo sia arrivato il tempo in cui l’Europa abbandoni il suo status di ‘adolescente’ geopolitico e pensi e alla propria difesa. Per molto tempo ha affidato ad altri la sua protezione. Da molti anni sostegno la necessità di una difesa comune, ovviamente con i nostri valori, ma dobbiamo difendere i nostri interessi, la nostra sicurezza sia interna che esterna”. Così Jose Manuel Barroso, già presidente della Commissione europea, a margine di una “Lectio sui valori dell’Europa. A tribute to Franco Frattini” promosso dalla Fondazione inGENIO.(ITALPRESS)

xb1/trl/gtr