Ue, Annunziata “Da Trump pressione economica, trattativa all’acqua di rose”

STRABURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Fare le previsioni è sempre un po’ da suicidi, ma il punto vero è che oggi tutto ruota intorno al denaro e tutto ruota intorno a Trump. Questi sono i due punti centrali che ci possono far prevedere qualcosa”. Lo ha dichiarato Lucia Annunziata, eurodeputata del Partito Democratico, analizzando l’impatto della politica estera ed economica dell’amministrazione statunitense sui rapporti con l’Unione Europea. Secondo Annunziata, l’obiettivo principale di Washington resta la tutela dei propri flussi finanziari, nonostante la retorica della Casa Bianca: “Trump vuole mantenere il 60% delle acquisizioni che noi come Europa facciamo dall’America ogni anno. Una grande quota di denaro va già a lui, anche se fa finta di non saperlo focalizzandosi solo sulla soglia del 2% delle spese militari”. L’eurodeputata ha poi spiegato la strategia negoziale utilizzata dal presidente americano nei confronti dei partner europei e, in particolare, del governo italiano. “La seconda cosa che Trump vorrà fare è far sembrare che ha vinto lui, ma in un’atmosfera calma. Questo è il meccanismo che mette in moto: prende il suo avversario – come è stato il caso, poverina, della Meloni – e lo scuote per fargli terminare uno stato di tranquillità, e subito dopo mette giù le carte di una trattativa”.

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