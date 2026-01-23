Turismo, Meloni “Risultati dimostrano che Governo ha preso strada giusta”

MILANO (ITALPRESS) – Il Forum internazionale del Turismo “è un evento al quale teniamo molto, perché è un’occasione preziosa per fare il punto sul lavoro fatto, valutare i risultati, ragionare insieme agli imprenditori e ai lavoratori del comparto – che ovviamente ringrazio e saluto per la partecipazione – sulle strategie più efficaci per valorizzare al meglio un settore strategico per la nostra economia, per il nostro prestigio”. Così il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Forum internazionale del Turismo in corso a Milano. “Quando questo Governo si è insediato, il turismo stava affrontando una lenta ripresa dopo la pandemia e gli operatori chiedevano un deciso cambio di passo – prosegue -. Noi non abbiamo lasciato cadere nel vuoto questa richiesta e ci siamo messi subito al lavoro per investire sulle straordinarie potenzialità di questo settore, approvare riforme che erano attese da molto tempo, costruire una visione di sistema che potesse garantire benefici strutturali”.

sat/mca2

Fonte video: Presidenza del Consiglio