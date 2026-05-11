



ROMA (ITALPRESS) – Trasporto aereo, a marzo cresce la domanda ma pesa crisi in Medio Oriente Il trasporto aereo mondiale continua a crescere, ma emergono forti differenze tra le diverse aree. Secondo gli ultimi dati diffusi da Iata, a marzo la domanda globale di voli passeggeri è aumentata del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2025. A sostenere i l mercato è soprattutto il traffico nazionale, cresciuto del 6,5%, mentre quello internazionale registra una lieve flessione. A pesare è soprattutto il crollo del traffico delle compagnie mediorientali, sceso di oltre il 60%, a causa delle tensioni geopolitiche e delle restrizioni operative nello spazio aereo dell’area. Nonostante questo scenario, il fattore di riempimento degli aerei resta elevato e supera l’83%, ma cresce la preoccupazione per il costo del carburante per aerei, che continua a salire e rischia di riflettersi sui prezzi dei biglietti.

/gtr