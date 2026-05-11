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Tg News – 11/5/2026

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Mag 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sempio in una intercettazione del 2017 indicherebbe l’orario dell’omicidio
– Avvocato dei Poggi: “Pm accaniti per sconfessare condanna Stasi”
– Nave dell’Hantavirus, positivi un americano e un francese
– Intesa tra i Ministri Ue sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti
– Giuli a Palazzo Chigi dopo azzeramento vertici Ministero Cultura
– Caso Minetti, i magistrati valutano interrogatori all’estero
– Internazionali Tennis, Sinner travolge Popyrin e vola agli ottavi
– “Pagine d’aMare”, a Pisa la cerimonia di premiazione
– Previsioni 3BMeteo 12 Maggio
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