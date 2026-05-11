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Tg Sport – 11/5/2026

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Mag 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Internazionali d’Italia, Sinner travolge Popyrin, ora derby azzurro negli ottavi
– Milan: crisi profonda e contestazione, Tare propone il ritiro ma Allegri frena
– Roma: rimonta folle a Parma e aggancio al quarto posto, Malen uomo della provvidenza
– Inter: Thuram si ferma in allenamento, finale di Coppa Italia a rischio
– La Liga: Barcellona campione di Spagna, Rashford e Ferran Torres stendono il Real
– Scherma: trionfo azzurro in Colombia, Alberta Santuccio regina a Medellin
– MotoGP: Martin è tornato, Bagnaia “incompiuta” nel weekend di Le Mans
– La Barba al Palo – Il Milan non ‘ceda’ Allegri alla Nazionale
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