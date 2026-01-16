Trasporti in Campania, Casillo “Nuovi treni Eav e corse ogni 30 minuti”





NAPOLI (ITALPRESS) – “Dopo lo stanziamento di 600 milioni di euro, oggi i cittadini iniziano finalmente a vedere un servizio che cambia”. Lo ha detto il vice presidente della Regione Campania, Mario Casillo, alla presentazione dei nuovi treni EAV. “Il cambiamento riguarda soprattutto la direttrice per Sorrento, Pompei e Poggiomarino, dove garantiremo un treno ogni 30 minuti. Saranno inoltre operativi nuovi convogli, sui quali stiamo valutando interventi per migliorare le sedute e aumentare il comfort, in particolare per chi affronta viaggi più lunghi”, ha spiegato. “Abbiamo inoltre eliminato un rallentamento di dieci minuti, recuperando lo stesso tempo sulla tratta Sorrento-Napoli. Questo permette di mantenere le fermate a Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio, migliorando il servizio senza allungare i tempi di percorrenza”, ha aggiunto Casillo. “Stiamo intervenendo anche sui treni più vecchi. Abbiamo rimosso i graffiti e proseguiamo con la pellicolatura dei convogli, per dare a tutta la flotta un’immagine più decorosa e all’altezza del servizio che vogliamo offrire ai cittadini”, ha concluso. xu8/vbo/gtr