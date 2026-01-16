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Trasporti in Campania, Fico “Diritto a mobilità dei cittadini fondamentale”

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Set 16, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – “Il diritto alla mobilità dei cittadini è un punto fondamentale”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine della presentazione dei nuovi treni EAV alla stazione di Porta Nolana, a Napoli. “Con il nuovo amministratore unico di EAV, Pietro Diamantini, entriamo in una nuova fase, in una nuova era – ha aggiunto Fico -. Vogliamo che il modello della Circumvesuviana migliori ogni giorno di più e che il trasporto pubblico sia efficiente, sicuro e iperconnesso in tutti i nostri territori. Vediamo anche i passi avanti che abbiamo fatto in breve tempo”. “Entro il 17 ottobre saranno dieci i nuovi treni sulle linee – ha spiegato il presidente della Regione -. Si tratta di convogli confortevoli e di ultima generazione”. Fico ha poi evidenziato il potenziamento dei collegamenti tra autobus EAV e Circumvesuviana, con una riduzione dei tempi di attesa. “Nelle zone della Costiera, gli autobus di connessione, che passavano ogni 30 minuti, arriveranno a passare ogni 15 minuti. Raddoppiamo di fatto la frequenza, insieme ai nuovi orari che aumenteranno la frequenza della Circumvesuviana”. “Abbiamo inaugurato la stazione EAV di Pozzuoli e finalmente la Cumana è di nuovo attiva su tutta la tratta – ha concluso Fico -. Stiamo continuando i miglioramenti su tutte le infrastrutture, sia in sicurezza che in efficienza. Stiamo lavorando senza soste”. xu8/vbo/gtr

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