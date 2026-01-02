IN EVIDENZA

Tragedia Crans Montana, Baruffaldi Preis “Operato a Niguarda ragazzo più grave”

Di

Gen 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Stamattina abbiamo operato uno dei tre ragazzi, quello che aveva una percentuale di superficie corporea [ustionata, ndr] più importante. Per noi è importantissimo operarli precocemente. Il ragazzo da un punto di vista chirurgico adesso è stabile, per cui è di nuovo in terapia intensiva, ma contiamo di rioperarlo fra pochi giorni, perché per noi è importante togliere tutto il tessuto necrotico per evitare che ci sia poi una sovrapposizione di infezioni. Quindi più siamo precoci, meglio è”. Così Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore Centro Ustioni dell’Ospedale Niguarda di Milano, aggiornando sulle condizioni dei giovani feriti nella tragedia di Crans-Montana. “Oggi pomeriggio ci occuperemo della ragazza, che ha un problema di una mano da operare e da ricostruire. Abbiamo sale operatorie disponibili sia sabato che domenica, quindi il nostro lavoro continuerà durante il weekend, probabilmente per i pazienti che arrivano che sono anche loro molto gravi e quindi devono essere operati – ha aggiunto – Il terzo ragazzo lo stiamo estubando: è il meno grave e speriamo di poterlo avere a disposizione per delle medicazioni ma senza doverlo operare. Lo consideriamo il meno grave dei tre”.(ITALPRESS). xh7/trl/red 02-Gen-26 13:04 NNNN

xh7/trl/mrv

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Sport – 2/1/2026

Gen 2, 2026
IN EVIDENZA

Diabete di tipo 1, parere positivo per un nuovo farmaco

Gen 2, 2026
IN EVIDENZA

Tragedia Cras Montana. Ospedale Villa Scassi Genova pronto a ricevere ustionati

Gen 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tragedia Svizzera, Palazzo Chigi “13 italiani feriti e 6 dispersi”

Gen 2, 2026
TOP NEWS

Gasperini da ex a Bergamo “Atalanta forte, big scatenate sul mercato”

Gen 2, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 2/1/2026

Gen 2, 2026
IN EVIDENZA

Diabete di tipo 1, parere positivo per un nuovo farmaco

Gen 2, 2026