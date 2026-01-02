IN EVIDENZA

Tragedia Crans Montana, Galbiati “Risposta importante sanitari Niguarda”

Gen 2, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Filippo Galbiati, direttore Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano, a proposito dei pazienti giunti al nosocomio milanese da Crans Montana ha detto: “Si tratta di pazienti critici che hanno bisogno di una valutazione immediata dell’estensione dell’ustione, li medichiamo in pronto soccorso subito, ma poi va valutato bene ed esclusa la presenza di traumi interni. Ieri sera avevamo tre equipe per i giovani che sono arrivati con oltre 25 sanitari. C’è stata una riposta importante dai nostri sanitari”.

