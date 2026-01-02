Tragedia Cras Montana, assessore Sanità Liguria “Probabile arrivo 2-3 feriti”

GENOVA (ITALPRESS) – “È probabile che arrivino due o tre feriti, ma non abbiamo ancora la conferma definitiva”. Lo ha dettol’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, in un punto stampa al Centro grandi ustionati dell’ospedale VillaScassi di Genova, pronto ad accogliere quattro feriti della strage di Capodanno a Crans-Montana. “L’ospedale Villa Scassi è un fiore all’occhiello, ci siamo messi a disposizione tramite la Farnesina e la Croce Rossa per accogliere i feriti gravemente ustionati – ha aggiunto Nicolò -. Attendiamo gli eventi. Siamo in contatto continuo con la Farnesina e la Croce Rossa, non abbiamo ancoraconferme”.

xa8/tvi/mrv