Traffico di rifiuti nel Nisseno: scattano 20 misure cautelari

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Venti misure cautelari personali e il sequestro di beni per circa due milioni di euro. È il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta, con il supporto del Reparto Operativo Aereonavale di Palermo, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.I finanzieri hanno eseguito un provvedimento del GIP del Tribunale di Caltanissetta che ha disposto la custodia cautelare in carcere per un imprenditore di Niscemi, gli arresti domiciliari per un indagato di Gela, obblighi o divieti di dimora per dodici persone e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri tre indagati. Disposte anche tre misure interdittive del divieto di esercitare attività imprenditoriale.Al centro dell’inchiesta un presunto traffico illecito di rifiuti speciali, anche pericolosi, gestito in maniera sistematica e organizzata. Secondo gli inquirenti, i rifiuti venivano raccolti e stoccati in un sito situato nelle immediate adiacenze del centro abitato di Niscemi, in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. I materiali venivano accumulati direttamente sul terreno, senza protezioni, con un concreto rischio di contaminazione ambientale.Le indagini, condotte attraverso intercettazioni, videosorveglianza e servizi di pedinamento, hanno consentito di ricostruire l’intera filiera del traffico illecito e di individuare numerosi conferitori provenienti anche dai comuni limitrofi. Documentate anche presunte condotte estorsive e intimidatorie finalizzate al recupero di crediti.

