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Traffico di droga all’ombra della ‘Ndrangheta, 15 misure cautelari

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Mar 26, 2026


CATANZARO (ITALPRESS) – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, insieme allo Scico della Guardia di Finanza, sta dando esecuzione a 15 misure cautelari nell’ambito di una indagine in materia di traffico di stupefacenti, con l’aggravante per gli indagati, tra le altre, di avere agito al fine di agevolare l’attività della “locale di Ariola”, articolazione territoriale della ramificata organizzazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta radicata nel vibonese. L’operazione sta interessando tutto il territorio nazionale. vbo/mca3
(fonte video: Guardia di Finanza)

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