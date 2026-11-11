Toro “La LEAF arriva alla terza generazione, un’icona per noi di Nissan”





ROMA (ITALPRESS) – “La LEAF arriva alla terza generazione, un’icona per noi di Nissan e per tutti gli appassionati di auto elettriche, perché ha tre primati: la prima auto elettrica prodotta nel 2010 per il mercato di massa, la prima auto elettrica a vincere il premio Auto dell’Anno nel 2011 e oggi la prima auto elettrica che arriva alla terza generazione: 16 anni di esperienza, più di 730mila clienti soddisfatti, in Italia stabilmente nella top ten delle auto elettriche più vendute nel suo segmento”. Lo ha detto Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, in occasione della presentazione della nuova Nissan LEAF. le capace di sostenere una mobilità sempre più sostenibile, accessibile e competitiva”, ha aggiunto.

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