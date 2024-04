Una borsa di studio per premiare l’impegno. È questo il concetto dietro a ‘Onore al Merito’ , concorso targato AssOrienta , associazione ‘no profit’ attiva nel campo dell’orientamento scolastico, universitario e professionale, e Nissolino Corsi , scuola leader in Italia nella preparazione dei Concorsi per le Forze Armate e le Forze di Polizia.

Il concorso

Per il 6° anno consecutivo, le due realtà, che da lungo tempo collaborano in materia di orientamento su tutto il territorio italiano, hanno indetto il concorso ‘Onore al Merito’ mettendo in palio 659 borse di studio rivolte ai giovani tra i 17 e i 25 anni. I futuri vincitori avranno così occasione di realizzare il loro sogno: prepararsi per indossare la Divisa.

Per partecipare fare domanda sul sito ufficiale nissolinocorsi.it.

Le iscrizioni, aperte da lunedì 15 aprile, termineranno alle 23.59 del 19 maggio 2024.

L’iter concorsuale prevede il superamento di due step: una prova scritta, fissata per il 21 maggio 2024, e un colloquio motivazionale che si svolgerà a partire dal prossimo 27 maggio. Al termine delle prove, sarà stilata la graduatoria di merito che sancirà i nomi dei vincitori.

Le borse di studio

Per questo 6° anno sono state messe a disposizione 659 borse di studio, tra totali e parziali, che potrebbero aiutare molti ragazzi a entrare nelle Forze Armate o di Polizia. L’attività di orientamento nelle scuole superiori di II grado, portata avanti da AssOrienta in collaborazione con Nissolino Corsi, ha evidenziato un grande interesse da parte dei giovanissimi che guardano al mondo delle Forze dell’Ordine con sempre più ammirazione e come un possibile sbocco per il loro avvenire.

“Insieme al nostro partner Nissolino Corsi – spiegano da AssOrienta – anche quest’anno cercheremo di dare un sostegno ai giovani che vogliono intraprendere una carriera in divisa. Il bando ‘Onore al Merito’ rappresenta infatti uno strumento concreto per trasformare il sogno di un ragazzo in realtà”.

Le parole

Così la dott.ssa Raffaella Siani, presidente di AssOrienta: “Sosteniamo da sempre i ragazzi in una delle fasi più delicate della loro vita, ovvero il momento delle scelte per il futuro. I nostri Orientatori illustrano agli studenti delle scuole superiori tutte le possibilità per il loro domani, non limitandosi solo alle carriere universitarie. Infatti c’è molta confusione sui percorsi di studio dentro le Forze Armate e di Polizia. Perciò la nostra attività di orientamento è necessaria per colmare il gap informativo e far capire ai giovani quali sono le loro opportunità di studio e di carriera nelle Amministrazioni in Divisa”.

I dati

Secondo i numeri, l’attività di orientamento dell’Associazione porta il 34% dei ragazzi delle secondarie di II grado a considerare la carriera in Divisa come prima opzione per il futuro, con una preferenza verso l’Esercito Italiano (19%), l’Arma dei Carabinieri (15%) e la Polizia di Stato (13%).

La scorsa edizione di ‘Onore al Merito’ ha visto la partecipazione di oltre 2.000 ragazzi. Di questi, quasi 400 hanno usufruito della borsa di studio, iscrivendosi ad uno dei corsi di preparazione Nissolino Corsi.

Fra essi l’87% ha superato il concorso dei sogni, regalandosi un brillante futuro in divisa.

Info

Ad Alessandria: Nissolino Corsi – Via A. Gramsci 36

Telefono fisso: 0131-1712911; cellulare: 349-3380337

Email: [email protected]