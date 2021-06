Torna LaMITICA per una Free Edition 2021

Lo stop forzato di un anno non ha certamente tenuto fermi i pedali, e le ruote, dell’Associazione I Colli di Coppi ASD di Castellania Coppi che in questo 2021, sebbene la situazione pandemica sia in progressivo miglioramento, ha scelto di ripartire prudentemente con un’edizione della Ciclostorica per i Colli di Coppi leggera o meglio “FREE”. Ed è proprio con LaMITICA Free Edition 2021 che Domenica 27 Giugno si torna in sella a pedalare nei Colli di Coppi per omaggiare il Campionissimo Fausto Coppi ed ancor più ricordare Serse Coppi a 70 anni dalla sua scomparsa avvenuta improvvisamente a Torino il 29 Giugno del 1951 al termine del Giro del Piemonte.

LaMITICA Free Edition perchè l’adesione è gratuita inviando una mail a info@lamitica.it, entro le ore 24:00 del 20 Giugno (con un numero massimo di 150 adesioni), indicando il proprio nome e cognome. Free Edition perchè non è prevista la consueta partenza ed arrivo da Castellania Coppi ma i ciclostorici sono liberi di partire ed arrivare da una località a loro scelta ed il percorso è libero indipendentemente dai tracciati ufficiali de LaMITICA che, pur disponibili sul sito www.lamitica.it, non sono frecciati e presidiati. Free Edition perchè è previsto il transito da Castellania Coppi liberamente tra le ore 12:00 e le ore 16:00 (nel rispetto delle norme di distanziamento individuale ed indossando la mascherina) dopo aver percorso la mitica strada bianca Rampina dove è presente un punto di controllo che permette di poter ricevere l’omaggio de LaMITICA a ricordo della giornata. Free Edition perché è l’occasione perfetta per pedalare con la propria bicicletta d’epoca ed andare alla scoperta di tutte le eccellenze, anche e soprattutto eno-gastronomiche, che il territorio delle Terre Derthona è pronto ad offrire a partire dal paesaggio, ai monumenti, ai Musei ed ai piccoli borghi sparsi nelle colline e sulla pianura tra Volpedo, Castellania Coppi, Tortona, Novi Ligure e oltre. E ancora cogliere l’occasione per scoprire la Pinacoteca “il Divisionismo”, il Museo Diocesano, il Museo del Mare a Tortona. Giuseppe Pellizza e i Musei Pellizziani a Volpedo così come il Museo dei Campionissimi a Novi Ligure solo per citare alcuni suggerimenti. E se «l’appetito vien pedalando» Domenica 27 Giugno chi prenota il pranzo, la cena o una merenda sinoira presso i ristoratori e gli agriturismi di Terre Derthona (www.terrederthona.it) è disponibile un menù del territorio, accompagnato ad un vino rosato, dedicato proprio a LaMITICA oltre ad un omaggio per i ciclostorici che hanno aderito a LaMITICA Free Edition 2021.

LaMITICA Free Edition 2021, valida per l’assegnazione del punteggio del Giro d’Italia d’Epoca, non prevede il consueto mercatino di bici ed accessori d’epoca, la Cena dei Campioni, l’Agnolotto Party o l’evento Bellezze in Bicicletta/Tortona Retrò ma per i più piccoli e le loro famiglie, in collaborazione con l’Associazione Peppino Sarina di Tortona, ha programmato per Sabato 26 Giugno alle ore 21:00 (prenotazione al 342 6152605) a Castellania Coppi lo spettacolo Ciclo-comico “GIRO DELLA PIAZZA” con la Compagnia Madame Rebiné (Toulouse-Francia).

Con LaMITICA Free Edition 2021 la libertà di scegliere da dove partire e arrivare, in alternativa a Castellania Coppi, spazia da Tortona, Volpedo in Piazza Quarto Stato e Museo dei Campionissimi di Novi Ligure per andare liberamente alla scoperta delle strade e del territorio dove sono nati e cresciuti grandi campioni come Fausto Coppi e il fratello Serse, e ancora Giovanni Cuniolo, Costante Girardengo, Luigi Malabrocca, Andrea “Sandrino” Carrea, Ettore Milano e molti altri grandi campioni che hanno vestito i colori del mitico squadrone della SIOF di Pozzolo Formigaro sotto la guida del massaggiatore, e scopritore del Campionissimo, Biagio Cavanna.

Last but not least, e non poteva essere diversamente, anche in questo 2021 la simbolica maglia nera de LaMITICA, creata nel 2017 per ricordare il ciclista tortonese -garlaschese d’adozione- Luigi Malabrocca, è stata assegnata al corridore ciclista professionista RICCARDO MINALI del Team Intermarché-Wanty Gobert Pro Cycling che con determinazione, tenacia e professionalità ha portato a termine il 104° Giro d’Italia in ultima posizione della classifica generale.

Se la bicicletta è per definizione sinonimo di libertà LaMITICA Free Edition 2021 è il ritorno a pedalare liberamente nella storia del ciclismo, mantenendo vivo il ricordo e l’affetto verso Fausto e Serse Coppi, apprezzando altresì la libertà di andare alla scoperta di nuovi itinerari e paesaggi nei Colli di Coppi anche fuori dai consueti itinerari.