Midiri “Criptovalute fenomeno da gestire, Università al passo”

PALERMO (ITALPRESS) – Tre giorni di confronto serrato tra gli attori del mondo accademico, giuridico e bancario per tracciare insieme una direzione soprattutto per ciò che attiene alla concorrenza: questo l'obiettivo del convegno 'Contratto e concorrenza nel mercato bancario: le sfide del XXI secolo', organizzato dall'Università di Palermo a Palazzo Steri. "La sfida degli istituti di credito nei confronti dei consumatori è molto importante, in un momento in cui si parla di criptovalute e criptoattività, oltre che di una concorrenza che sta diventando complicata da normare dal punto di vista giuridico". Queste le parole del rettore Massimo Midiri, che aggiunge: "Un convegno con importanti risvolti giuridici ed economici, con un tentativo di poter dare un'informazione che diventi linea guida comportamentale. Siamo lieti di potere ospitare a Palazzo Steri un convegno dalla prospettive molto importanti".