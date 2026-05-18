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“The Fiber Life”, on air la nuova campagna di comunicazione di Open Fiber

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Mag 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Una connessione che accompagna ogni giorno lavoro, studio, intrattenimento e accesso ai servizi digitali. Con “The Fiber Life”, Open Fiber lancia una nuova campagna di comunicazione dedicata al ruolo della connettività nella vita quotidiana di persone, imprese e territori. Interamente realizzata con il supporto dell’intelligenza artificiale generativa, la campagna racconta il valore della rete Fiber to the Home e il contributo della fibra ottica allo sviluppo digitale del Paese, mostrando come la connettività sia diventata un’infrastruttura invisibile ma essenziale nelle nuove modalità di vita, lavoro e relazione.
fsc/gsl
(video in collaborazione con Open Fiber)

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