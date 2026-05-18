Pecoraro Scanio “Multifunzionalità ha rilanciato agricoltura, ora nuova sfida”

ROMA (ITALPRESS) – “Venticinque anni fa la legge di orientamento agricolo avviò una vera rivoluzione positiva per l’agricoltura italiana. Il 18 maggio 2001 rappresenta una data decisiva per il nostro Paese perché, insieme alla riforma dell’agricoltura, furono approvate anche importanti norme sulla multifunzionalità nei settori delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura. Ma è indubbio che proprio l’agricoltura abbia espresso in questi anni il cambiamento più forte e innovativo”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della rete Ecodigital ed ex Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. “Grazie al grande lavoro svolto da realtà come Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e da migliaia di uomini e donne del mondo agricolo, in questi 25 anni sono cresciute in modo straordinario le imprese multifunzionali, molte delle quali guidate da donne e giovani. Pensiamo agli agriturismi, ai mercati degli agricoltori, alle fattorie didattiche, all’agricoltura sociale, alla produzione di energie rinnovabili, alla manutenzione del territorio e dei sentieri: esperienze che oggi rappresentano il cuore di un’agricoltura moderna, sostenibile e radicata nelle comunità locali”. “Dal 18 maggio 2026 al 18 maggio 2027 promuoveremo un anno di iniziative dedicate al futuro della multifunzionalità agricola. Vogliamo valorizzare chi in questi anni ha già costruito esperienze di eccellenza, ma anche sostenere nuove opportunità per i giovani, soprattutto nei piccoli comuni, nelle aree interne, collinari e montane a rischio spopolamento. La multifunzionalità può creare lavoro, difendere il territorio e rilanciare un’agricoltura di qualità”. Pecoraro Scanio sottolinea anche la dimensione internazionale della sfida: “Grazie alla collaborazione con la World Farmers Market Coalition vogliamo rafforzare una rete globale capace di raccontare ed esportare il modello italiano dell’agricoltura multifunzionale, sostenendo in particolare le agricolture familiari nei Paesi più fragili, a partire dall’Africa, dove queste esperienze possono diventare uno strumento fondamentale di sviluppo sostenibile, tutela ambientale e sicurezza alimentare”.

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(Fonte video: Fondazione UniVerde)