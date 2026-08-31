Tg Sport – 31/8/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Inter di misura a Cagliari, aggancio in vetta

– La Lazio piega il Genoa, Frattesi ancora decisivo

– Como d’applausi a Napoli, impresa per Fabregas

– Mercato Juve, Woltemade sorpassa Zirkzee

– Milan, ufficiale Leao al Galatasaray e visite per Hutchinson

– MotoGP, Marquez vince ad Aragon

– US Open, clamorosa uscita di Djokovic, avanti Paolini e Stefanini

– La Barba al Palo – Fabregas è l’Herrera dei tempi moderni

azn