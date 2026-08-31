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Tg Sport – 31/8/2026

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Ago 31, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter di misura a Cagliari, aggancio in vetta
– La Lazio piega il Genoa, Frattesi ancora decisivo
– Como d’applausi a Napoli, impresa per Fabregas
– Mercato Juve, Woltemade sorpassa Zirkzee
– Milan, ufficiale Leao al Galatasaray e visite per Hutchinson
– MotoGP, Marquez vince ad Aragon
– US Open, clamorosa uscita di Djokovic, avanti Paolini e Stefanini
– La Barba al Palo – Fabregas è l’Herrera dei tempi moderni
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